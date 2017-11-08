 الفيصل يبعث برقيات عزاء ومواساة لأسر مرافقي الأمير منصور بن مقرن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الفيصل يبعث برقيات عزاء ومواساة لأسر مرافقي الأمير منصور بن مقرن

الفيصل يبعث برقيات عزاء ومواساة لأسر مرافقي الأمير منصور بن مقرن
المناطق _ مكة المكرمة

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل برقيات عزاء ومواساة لأسر مرافقي الأمير منصور بن مقرن – يرحمهم الله – الذين وافتهم المنية إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلّهم الأحد الماضي.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية موجهة لذوي كلٍ من : محمد بن سعود المتحمي، والمهندس صالح بن عبدالله القاضي، وسليمان محمد الجريش، والمهندس فهد بن سعيد الفرطيش، ومحمد بن حميد، والعقيد سعود السهلي، والنقيب عبدالله الشهري، والنقيب طيار نايف الربيعي، والملازم أول طيار محمد الشهراني، ووكيل الرقيب عبدالله حدادي ” تلقيت بأسى نبأ وفاة الفقيد – يرحمه الله – سائلين المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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