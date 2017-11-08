 البيت الأبيض يدين إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض يدين إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض

البيت الأبيض يدين إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض
المناطق-رويترز

أدان البيت الأبيض إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض ، وقال : إنها تهدد الأمن بالمنطقة وتقوض الجهود الرامية لوقف الصراع.
وأضاف البيت الأبيض في بيان بثته رويترز اليوم مع بداية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعاصمة الصينية بكين : إن إطلاق الحوثيين الصواريخ على المملكة العربية السعودية، والتي يتيح الحرس الثوري الإيراني تنفيذها، تهدد الأمن الإقليمي وتقوض مساعي الأمم المتحدة للتفاوض على نهاية للصراع.

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