البيت الأبيض يدين إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض

أدان البيت الأبيض إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض ، وقال : إنها تهدد الأمن بالمنطقة وتقوض الجهود الرامية لوقف الصراع.

وأضاف البيت الأبيض في بيان بثته رويترز اليوم مع بداية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعاصمة الصينية بكين : إن إطلاق الحوثيين الصواريخ على المملكة العربية السعودية، والتي يتيح الحرس الثوري الإيراني تنفيذها، تهدد الأمن الإقليمي وتقوض مساعي الأمم المتحدة للتفاوض على نهاية للصراع.