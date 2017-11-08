أدان البيت الأبيض إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض ، وقال : إنها تهدد الأمن بالمنطقة وتقوض الجهود الرامية لوقف الصراع.
وأضاف البيت الأبيض في بيان بثته رويترز اليوم مع بداية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعاصمة الصينية بكين : إن إطلاق الحوثيين الصواريخ على المملكة العربية السعودية، والتي يتيح الحرس الثوري الإيراني تنفيذها، تهدد الأمن الإقليمي وتقوض مساعي الأمم المتحدة للتفاوض على نهاية للصراع.
البيت الأبيض يدين إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض
أدان البيت الأبيض إطلاق الميليشيا الحوثية اليمنية المدعومة من إيران صاروخ باليستي على الرياض ، وقال : إنها تهدد الأمن بالمنطقة وتقوض الجهود الرامية لوقف الصراع.
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