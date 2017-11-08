 86 أسرة ضمانية تدفع بها إنتاج لسوق العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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86 أسرة ضمانية تدفع بها إنتاج لسوق العمل

86 أسرة ضمانية تدفع بها إنتاج لسوق العمل
المناطق _ حائل
تعمل جمعية الاسر المنتجة ” أنتاج” بمنطقة حائل على تطوير وتأهيل الاسر الضمانية بالمنطقة والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم  ،وتنمية مواهبهم بطرق علمية لتمكنهم من دخول سوق العمل ،جاء ذلك بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي الفرع النسوي بحائل.
ومن جهته أوضح رئيس جمعية أنتاج الاستاذ فيصل عيد الرمالي بأن الجمعية قامت على برنامج تأهيل وتطوير الاسر الضمانية بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي الفرع النسوي بحائل واختيار 86 أسرة ضمانية ،وإخضاعهم لأكثر من ثلاث برامج تدريبيه لتأهيلهم وتطويرهم،و تحويلهم لأسر منتجه لاتعتمد فقط على المعاش الضماني .
ونوه رئيس جمعية  أنتاج  بأن الاسر الضمانية 86  اختارت بحسب   وموهبتها ورغبتها بأن تنخرط في المجال الذي تحب وترى انها ستنتج فيه ومنها الحرف اليدوية والتقنية   ، وشدد رئيس جمعية انتاج بأنهم يعملون حاليا على تنمية قدراتهم بإلحاقهم بدورات تدريبيه مكثفة ومعتمده ومن ثم توجيهم لسوق العمل  ومساعدتهم وتسويق منتجاتهم ،حتى يتمكنوا من الاعتماد على ذاتهم .
وعبر رئيس جمعية  أنتاج عن شكره وتقديره لمديرة مكتب الضمان الاجتماعي الفرع النسوي بحائل عجايب الشمري  لتعاونها مع الجمعية في هذا البرنامج ،وتقديم الدعم اللازم لنا  لتنفيذه

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