” برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة” يتفاعل مع طلبات لمواطنات عاملات بالقطاع الخاص

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل، أن 2207 مواطنات تقدمن على برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة” خلال الثلاثة أسابيع الأولى من إطلاقه؛ إذ يهدف البرنامج إلى دعم المواطنات العاملات في القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجههن.

وبيّن أبا الخيل أن برنامج “قرّة”، يسهم في تمكين المرأة السعودية ويرفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن “هدف” سيتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، مشيرًا إلى أن البرنامج يستمر حتى يصل عمر الطفل إلى 4 سنوات، ويشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين سيغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.

ودعا أبا الخيل المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط www.qurrah.sa ليتعرفن على البرنامج وشروطه.