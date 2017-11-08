 مدير عام السياحة والتراث الوطني: عزاء فقد الأمير منصور ومرافقيه في كل منزل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير عام السياحة والتراث الوطني: عزاء فقد الأمير منصور ومرافقيه في كل منزل

مدير عام السياحة والتراث الوطني: عزاء فقد الأمير منصور ومرافقيه في كل منزل
المناطق _ عسير
رفع مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بمنطقة عسير المهندس محمد بن عبدالله العمرة باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع، التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، في وفاة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير ومرافقيه، إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم خلال تفقدهم عدد من المشروعات في المنطقة .
وقال العمرة إن جميع أبناء منطقة عسير خاصة والوطن عامة فجعوا بهذا الحادث الأليم، منوها إلى أن العزاء كان في كل بيت بالمنطقة والوطن، مشاطرين القيادة وذوي الراحلين.
وأضاف أن الأمير منصور كسب كل قلوب أهالي المنطقة بالعمل الدؤوب المضني والمتواصل والأخلاق الرفيعة التي كان يتعامل بها معهم، مشددا على أنهم لن ينسوا ابتسامته وتواضعه وبساطته، متابعا أن مرافقي سموه كانوا من كبار المسؤولين الذين عملوا مع سموه بكل إخلاص وتفان، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم وجميع من فقدهم الصبر والسلوان.

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