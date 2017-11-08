 أمير القصيم: الجوازات ومنسوبيها بحسهم الأمني سداً منيعاً لوطن المقدسات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: الجوازات ومنسوبيها بحسهم الأمني سداً منيعاً لوطن المقدسات

أمير القصيم: الجوازات ومنسوبيها بحسهم الأمني سداً منيعاً لوطن المقدسات
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن ناصر أبو ثنين ، يرافقه عدداً من مدراء الإدارات بجوازات المنطقة , الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه التقرير السنوي الإحصائي لجهود جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها لعام 1438هـ.
وعبر سمو أمير المنطقة عن شكره لمدير جوازات القصيم ومنسوبي الجوازات على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين ،متمنياً لهم التوفيق والنجاح , مؤكداً بأن رجال الجوازات بحسهم الأمني العالي يعتبرون سداً منيعاً لوطن المقدسات والجميع يفخر بهم وبإنجازهم , لافتاً إلى أن وجود كفاءات مهنية من منسوبي الجوازات للتعامل مع التقنية الحديثة أصبح مضرب مثل في تقدم بلادنا الغالية .
من جانبه قدم اللواء أبو ثنين شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير  الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم , على اهتمامه ودعمه ومتابعته لجهود الجوازات بالمنطقة ولما يخدم المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة .

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