 جامعة القصيم تدرب طلبة الدراسات العليا على استخدام قواعد المعلومات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة القصيم تدرب طلبة الدراسات العليا على استخدام قواعد المعلومات أمير القصيم: الجوازات ومنسوبيها بحسهم الأمني سداً منيعاً لوطن المقدسات أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مؤسسة النقد بالمنطقة ورشة تصوير الاحتفالات والمناسبات الأحد المقبل بفنون الباحة مدير عام السياحة والتراث الوطني: عزاء فقد الأمير منصور ومرافقيه في كل منزل تحلية المياه تقيم يوم مفتوح لـ”35″ طفلا من أبناء شهداء الواجب أمير القصيم: ميادين البطولة تشهد لرجال حرس الحدود تضحياتهم “تعليم القصيم” تكرم “أميرة ” بعد قطعها إجازة ” الوضع” والعودة للعمل قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة في قطاع الخدمات المالية أمير تبوك يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية للتوطين بالممكلة مدني الباحة ينفذ فرضية حريق في المركز الرئيسي لشركة الاتصالات السعودية ” برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة” يتفاعل مع طلبات لمواطنات عاملات بالقطاع الخاص

جامعة القصيم تدرب طلبة الدراسات العليا على استخدام قواعد المعلومات

جامعة القصيم تدرب طلبة الدراسات العليا على استخدام قواعد المعلومات
المناطق _ بريدة
نظمت وكالة الدراسات العليا بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم، بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات يومي الخميس والإثنين الماضيين، دورة لطلاب وطالبات الدراسات العليا بعنوان “مهارات استخدام قواعد المعلومات الإلكترونية في البحث العلمي”، وذلك بقاعة المناقشات العلمية بمقر الكلية بالمدينة الجامعية بالمليداء، بحضور أكثر من ٥٠ طالب وطالبة من مختلف التخصصات.
وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم الحجيلان وكيل كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية أن الدورة اشتملت على عرض مفصل عن قواعد المعلومات الإلكترونية، وكيفية التعرف على مهارات استخدامها، بالإضافة إلى استراتيجيات البحث في الفهرس الآلي وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أن عقد مثل هذه الدورات يأتي من منطلق سعي الكلية لتطوير مهارات الطلاب وتعريفهم بالإمكانيات المتاحة والدعم المقدم لهم من الجامعة والارتقاء بهم وتوفير كافة التسهيلات التي تساعدهم على التفوق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>