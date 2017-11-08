جامعة القصيم تدرب طلبة الدراسات العليا على استخدام قواعد المعلومات

نظمت وكالة الدراسات العليا بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم، بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات يومي الخميس والإثنين الماضيين، دورة لطلاب وطالبات الدراسات العليا بعنوان “مهارات استخدام قواعد المعلومات الإلكترونية في البحث العلمي”، وذلك بقاعة المناقشات العلمية بمقر الكلية بالمدينة الجامعية بالمليداء، بحضور أكثر من ٥٠ طالب وطالبة من مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم الحجيلان وكيل كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية أن الدورة اشتملت على عرض مفصل عن قواعد المعلومات الإلكترونية، وكيفية التعرف على مهارات استخدامها، بالإضافة إلى استراتيجيات البحث في الفهرس الآلي وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أن عقد مثل هذه الدورات يأتي من منطلق سعي الكلية لتطوير مهارات الطلاب وتعريفهم بالإمكانيات المتاحة والدعم المقدم لهم من الجامعة والارتقاء بهم وتوفير كافة التسهيلات التي تساعدهم على التفوق.