 محافظ الخرج يستقبل وفد من “أرامكو “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل وفد من “أرامكو “

محافظ الخرج يستقبل وفد من “أرامكو “
المناطق _ الخرج
استقبل محافظ محافظة  الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية للمنطقة الوسطى الأستاذ / خالد بن عبدالله الرميح و وكيل مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية لشؤون المناطق الاستاذ / أحمد بن سعيد الغامدي و وكيل مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية للعلاقات العامة الاستاذ / هشام بن محمد آل الشيخ وممثل ارامكو السعودية ورئيس شؤون المناطق الجنوبية الاستاذ / عبدالمجيد بن صالح آل عبيد و ممثل ارامكو السعودية ورئيس شؤون المناطق الشمالية الاستاذ / عمر بن سعد آل سليم
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم وبالجهود التي تبذلها الشركة و بممثلي أرامكو .
بعد ذلك قدم الرميح والوفد المرافق التهنئة لسعادة المحافظ بمناسبة تعيينه محافظاً للخرج وتأتي هذه الزيارة من ضمن إطار تواصل ارامكو السعودية مع الادارات الحكومية والمحافظة  في جميع المجالات .
وفي نهاية الزيارة قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم على تهنئتهم له سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها وا ستقرارها وسائر بلاد المسلمين .

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