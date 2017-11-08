محافظ الخرج يستقبل وفد من “أرامكو “

استقبل محافظ محافظة الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية للمنطقة الوسطى الأستاذ / خالد بن عبدالله الرميح و وكيل مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية لشؤون المناطق الاستاذ / أحمد بن سعيد الغامدي و وكيل مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية للعلاقات العامة الاستاذ / هشام بن محمد آل الشيخ وممثل ارامكو السعودية ورئيس شؤون المناطق الجنوبية الاستاذ / عبدالمجيد بن صالح آل عبيد و ممثل ارامكو السعودية ورئيس شؤون المناطق الشمالية الاستاذ / عمر بن سعد آل سليم

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم وبالجهود التي تبذلها الشركة و بممثلي أرامكو .

بعد ذلك قدم الرميح والوفد المرافق التهنئة لسعادة المحافظ بمناسبة تعيينه محافظاً للخرج وتأتي هذه الزيارة من ضمن إطار تواصل ارامكو السعودية مع الادارات الحكومية والمحافظة في جميع المجالات .

وفي نهاية الزيارة قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم على تهنئتهم له سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها وا ستقرارها وسائر بلاد المسلمين .