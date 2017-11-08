 تستهدف أكثر من ٦٥٠طالب متفوق موزعين على ٤٥ مدرسة انطلاق البرامج الإثرائية الصباحية في مركز الموهوبين بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تستهدف أكثر من ٦٥٠طالب متفوق موزعين على ٤٥ مدرسة انطلاق البرامج الإثرائية الصباحية في مركز الموهوبين بالطائف القرشي : لجنة مكافحة الفساد لتحقيق العدالة وتعزيز قيم النزاهة محافظ الخرج يستقبل وفد من “أرامكو “ جامعة القصيم تدرب طلبة الدراسات العليا على استخدام قواعد المعلومات أمير القصيم: الجوازات ومنسوبيها بحسهم الأمني سداً منيعاً لوطن المقدسات أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مؤسسة النقد بالمنطقة ورشة تصوير الاحتفالات والمناسبات الأحد المقبل بفنون الباحة مدير عام السياحة والتراث الوطني: عزاء فقد الأمير منصور ومرافقيه في كل منزل تحلية المياه تقيم يوم مفتوح لـ”35″ طفلا من أبناء شهداء الواجب أمير القصيم: ميادين البطولة تشهد لرجال حرس الحدود تضحياتهم “تعليم القصيم” تكرم “أميرة ” بعد قطعها إجازة ” الوضع” والعودة للعمل قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة في قطاع الخدمات المالية

تستهدف أكثر من ٦٥٠طالب متفوق موزعين على ٤٥ مدرسة انطلاق البرامج الإثرائية الصباحية في مركز الموهوبين بالطائف

تستهدف أكثر من ٦٥٠طالب متفوق موزعين على ٤٥ مدرسة انطلاق البرامج الإثرائية الصباحية في مركز الموهوبين بالطائف
المناطق _ عادل الزهراني

انطلقت أمس الثلاثاء البرامج الإثرائية الصباحية التي يقدّمها مركز الموهوبين في الطائف، وتستهدف أكثر من ٦٥٠ طالب موهوب موزعين على أكثر من ٤٥ مدرسة من مدارس الطائف، تم تسجيل موعد زياراتهم مسبقاً بناء على تعميمٍ وُزّع على جميع مدارس البنين في المحافظة خلال الفصل الأول من العام الدارسي الحالي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ.

وحدد مركز الموهوبين جدولاً لكل مدرسة؛ حيث تبدأ الزيارة من الساعة ٩ صباحاً، وتنتهي في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً، ويتخلل كل زيارة عرض تعريفي عن الموهبة والخدمات المقدمة للموهوبين وإنجازات إدارة ومركز الموهوبين في السنوات السابقة، ثم التعرف على محتويات ومجالات وأنشطة ومرافق إدارة ومركز الموهوبين، وبرنامج إثرائي ويتخللها استراحة رياضية.

وتتنوع البرامج الإثرائية حسب المرحلة لكل مدرسة؛ حيث تشمل مهارات التفكير والقيادة، و”هذا اختراعي”، و”كن مبدعا”، والابتكار والتفكير الإبداعي والتفكير الناقد ومهارات البحث العلمي ونماذج مبدعة والتربية الإعلامية الناقدة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>