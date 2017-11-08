تستهدف أكثر من ٦٥٠طالب متفوق موزعين على ٤٥ مدرسة انطلاق البرامج الإثرائية الصباحية في مركز الموهوبين بالطائف

انطلقت أمس الثلاثاء البرامج الإثرائية الصباحية التي يقدّمها مركز الموهوبين في الطائف، وتستهدف أكثر من ٦٥٠ طالب موهوب موزعين على أكثر من ٤٥ مدرسة من مدارس الطائف، تم تسجيل موعد زياراتهم مسبقاً بناء على تعميمٍ وُزّع على جميع مدارس البنين في المحافظة خلال الفصل الأول من العام الدارسي الحالي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ.

وحدد مركز الموهوبين جدولاً لكل مدرسة؛ حيث تبدأ الزيارة من الساعة ٩ صباحاً، وتنتهي في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً، ويتخلل كل زيارة عرض تعريفي عن الموهبة والخدمات المقدمة للموهوبين وإنجازات إدارة ومركز الموهوبين في السنوات السابقة، ثم التعرف على محتويات ومجالات وأنشطة ومرافق إدارة ومركز الموهوبين، وبرنامج إثرائي ويتخللها استراحة رياضية.

وتتنوع البرامج الإثرائية حسب المرحلة لكل مدرسة؛ حيث تشمل مهارات التفكير والقيادة، و”هذا اختراعي”، و”كن مبدعا”، والابتكار والتفكير الإبداعي والتفكير الناقد ومهارات البحث العلمي ونماذج مبدعة والتربية الإعلامية الناقدة .