يستضيفه تعليم الطائف بناء أسئلة التربية الإسلامية بمشاركة 92 مشرفا ومشرفة من مختلف المناطق

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستضافة برنامج بناء أسئلة الاختبارات في مواد التربية الاسلامية ، الذي سينطلق بمشيئة الله ، يوم الأحد القادم بفندق رمادا بالهدا ، وسط مشاركة 92 مشرفاً ومشرفة يمثلون 46 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

أكد ذلك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي والذي اشار الى ان البرنامج يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتناول العديد من ورش العمل ، التي ستتطرق إلى كثير من المحاور المتضمنة حول بناء أسئلة الاختبارات في مواد التربية الاسلامية وغيرها من المحاور ذات العلاقة .

وأضاف ان الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عملت منذ وقت مبكر على الاعداد والترتيب لهذا البرنامج وشكلت العديد من اللجان المشرفة على البرنامج للإعداد والتهيئة ومتابعة الأعمال،

مرحباً في الوقت ذاته بالمشاركين والمشاركات في البرنامج من مشرفي العموم بالوزارة ومن الادارات التعليمية ، مشيراً أن الإدارة سخرت جميع إمكاناتها وكوادرها لإنجاح البرامج وإيجاد المناخ التدريبي والتعليمي المناسب الذي يحقق الفائدة لضيوف المحافظة خلال فترة إقامتهم والخروج بالأهداف المنشودة التي وضعتها الوزارة للبرنامج .