 سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين

سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين
المناطق _ واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية.
حضر الاجتماع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الأستاذ سعود بن عبد الله القحطاني.
كما حضرها من الجانب الفلسطيني، معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي، ومعالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبد الله الآغا.

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