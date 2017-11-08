 وزرارة المالية: سداد 98% من طلبات المقاولين في 45 يوما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزرارة المالية: سداد 98% من طلبات المقاولين في 45 يوما

وزرارة المالية: سداد 98% من طلبات المقاولين في 45 يوما
المناطق - الرياض

أكد يعرب الثنيان، وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، أن 98% من أوامر الدفع للموردين والمقاولين جرى تسديدها بنجاح خلال 45 يوماً، وهي فترة أقصر من التي تعهدت بها الوزارة عند 60 يوماً.

وأشار الثنيان في مقابلة مع “العربية” إلى سعي الوزارة لتحويل جميع خدماتها، إلى “إلكترونية في الكامل بالمستقبل” موضحا أن الوزارة تقوم بخدمة طيف واسع من الجهات، يصل عددها إلى نحو 450 وزارة وجهة حكومية بجانب الموردين والمقاولين.

كما أشار إلى بوابة “حصر” الإلكترونية لاستقبال المطالبات المؤيدة بمسوغات الصرف، قبل 16 من الشهر الحالي، من أجل حصر قيمة المطالبات ودراستها وتحديد الإجراءات بشأنها بشكل مبكر، وبالتالي الاستمرار في دفع المطالبات في أقل مدة ممكنة لا تتجاوز السقف الذي حددته الوزارة.

تسجيل المطالبات

وتمثل بوابة “حصر” منصة إلكترونية موجهه للجهات الحكومية وتندرج تحتها العديد من الخدمات الالكترونية المفصلة في حصر الاستحقاقات المالية، الخاصة بالمقاولين لكل العقود والمشاريع بالجهات الحكومية للدولة، بجانب تحديث أوامر الدفع للجهات الحكومية.

وكانت وزارة المالية دعت الموردين والمقاولين، إلى تسجيل جميع مطالباتهم في خدمة المطالبات المالية على موقع الوزارة، قبل 16 نوفمبر الجاري، موضحة أن التسجيل خبر خدمتها على موقع الوزارة الإلكتروني، تهدف إلى معرفة كافة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع التي تم إنجازها، إضافة إلى تسهيل مراجعة وصرف المستحقات للموردين والمقاولين. وأشارت الوزارة إلى أن عدم تسجيل هذه المطالبات خلال الفترة الزمنية المحددة، قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.

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