 مجلس الشيعة العرب في لبنان يؤكد وقوفه مع المملكة ضد الخطر الإيراني الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مجلس الشيعة العرب في لبنان يؤكد وقوفه مع المملكة ضد الخطر الإيراني الحوثي

مجلس الشيعة العرب في لبنان يؤكد وقوفه مع المملكة ضد الخطر الإيراني الحوثي
المناطق - الرياض

أكد “المجلس الإسلامي العربي في لبنان”، الذي يُعدّ مرجعية للشيعة العرب في لبنان، على وقوفه مع المملكة في مواجهة الخطر الإيراني، واصفًا ميلشيا حزب الله وجماعة الحوثي اليمنية بأنها “ميليشيا مرتزقة جوالة تستهدف العرب وتقصف المملكة بصاروخ من اليمن”.
وندد المكتب السياسي للمجلس الإسلامي العربي في بيان اليوم، عقب اجتماع له برئاسة السيد محمد علي الحسيني، باستهداف الرياض قبل أيام بصاروخ بعيد المدى من الأراضي اليمنية.
وأكد المجلس وقوفه بحزم إلى جانب المملكة في مواجهة الحرب الإيرانية المتمادية على الأمة العربية، وخاصة مع الاستهداف السافر للمملكة منذ أيام انطلاقًا من اليمن بوساطة ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني مثل حزب الله وأنصار الله ، وبأسلحة إيرانية.
وندد المجلس، بحزب الله الذي تحوّل إلى ميليشيا مرتزقة جوالة تقاتل بناء على الطلب الإيراني ، سواء في لبنان أو سوريا والعراق وأخيرا في اليمن.
وأضاف المجلس أن استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة جاءت ردًّا طبيعيًا، ينبغي أن تتبعه خطوات لبنانية وعربية لتخليص هذا البلد من الهيمنة الإيرانية.
وأكد الأمين العام للمجلس، محمد علي الحسيني، تأييده ووقوفه إلى جانب المملكة في مواجهة الخطر الإيراني، مضيفًا واجبنا مقاومة مشروع إيران .

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