بعد كشفها الدعم الصاروخي الإيراني للحوثيين طهران توقف صحيفة “كيهان”

أوقفت الجهات الرقابية التابعة للنظام الإيراني صحيفة “كيهان المتشددة التابعة لمرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي” بعد كشفها الدعم الإيراني الصاروخي لميشيا الحوثيين الإرهابية.

وفي هذا الصدد قالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” اليوم الأربعاء، بأن قرار إيقاف الصحيفة لمدة يومين، جاء بسبب الانتقادات الكبيرة التي وجهت ضدها، بسبب “انتهاك الصحيفة للسياسات المبدئية للدولة تجاه المصالح العليا والأمن القومي”، وفقا للوكلاة الإيرانية.

وكتبت “كيهان” بالمانشيت العريض على صفحتها الأولى، في عددها الصادر الاثنين ، أنه بعد صاروخ الحوثيين الذي أطلق على الرياض فإن الدور على مدينتي “أبو ظبي و دبي”.