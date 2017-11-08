محافظ الجبيل يكرم “سابك” لشراكتها الاستراتيجية مع تعليم محافظة الجبيل

كرم محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر شركة “سابك” لشراكتها الاستراتيجية مع تعليم محافظة الجبيل التي تتضمن رعاية مختلف البرامج والأنشطة التعليمية والتربوية، مثمناً في حفل تكريم الطلبة المتفوقين الذي أقيم يوم الأربعاء الاهتمام الكبير الذي توليه “سابك” لدعم قطاع التعليم كسائر القطاعات الأخرى من جانب مسئوليتها الاجتماعية المتميزة والمستدامة.

تسلم درع التكريم مدير عام شئون “سابك” بالمنطقة الشرقية الأٍستاذ سمير بن محمد الحكم الذي ألقى كلمة “سابك” مشيراً بأن الشركة تحرص على رعاية الطلبة المتميزون وتحفيزهم للأبداع والانطلاق نحو آفق الابتكار في وقت تتصدر شركة “سابك” المؤسسات السعودية بأدوارها في دعم المحتوى الوطني المحلي والمسؤولية الاجتماعية المستدامة ولا سيما في مجال دعم الإبداع العلمي ونقل المعرفة المتميزة، والتجارب الرائدة في إيصال العلوم بوسائل مركزة وإبداعية لرفع مستوى الجودة في المشاريع العلمية، ورفع كفاية الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم القطاعات في المملكة ويأتي في قائمة الأولويات لشركة (سابك).

وذكر بأن “سابك” تحرص أيضاً على رعاية المبدعين والباحثين من خلال تخصيص جائزة (سابك) للابتكار يبلغ إجمالي قيمتها المالية 10 ملايين ريال. وتساهم “سابك” في التنمية التعليمية في المملكة من خلال برنامج “سابك” للابتعاث الخارجي والداخلي والذي خرج ولا زال يخرج المئات من الطلبة المتميزون لإدارة دفة مصانع “سابك” في المملكة وخارجها.