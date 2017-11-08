بلدية الخبر تعلن جاهزيتها لموسم الأمطار بإطلاق خطة فرضية لمواجهة السيول بمشاركة الدفاع المدني والمرور

أقامت بلدية محافظة الخبر صباح اليوم الأربعاء الموافق 19/02/1439هـ، خطة فرضية لمواجهة أخطار الأمطار المحتملة بمشاركة كل من الدفاع المدني بالخبر ومرور الخبر وحرس الحدود وفرع المياه بالخبر, وبحضور كل من رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي, ومدير الدفاع المدني بالخبر العميد صالح الشمراني, ومدير مرور الخبر العقيد جهاد المجحد, ومساعد رئيس بلدية الخبر للخدمات الدكتور خليفة السعد وعدد من منسوبي بلدية الخبر والدفاع المدني, حيث تم الاطلاع على عدد من الآليات والمعدات المخصصة للتعامل مع مياه الأمطار إضافة إلى طاقم من الأفراد مخصص للتعامل مع الأمطار , فيما شاركت الدفاع المدني بفرقة إطفاء وفرقة إنقاذ , وسيارة سلالم, وسيارة الكمامات , وقوارب , وسيارات إشراف وقائي وسيارة الغوص , وسيارة التدخل .

وذكر رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي أن البلدية انتهت من كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، من خلال تنظيم برنامج مكثف لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء المدينة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه، حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالمدينة , موضحا بأن الخبر مخدومة بشبكة تصريف الأمطار بنسبة تزيد عن 70% في الأحياء السكنية المأهولة, وفيما يخص محطات تصريف الأمطار الجديدة أوضح بأن عدد محطات تصريف الأمطار في الخبر 9 محطات حاليا .

ونوه بأن بلدية الخبر قامت بمعالجة أكثر من 40 موقع شهدت تجمعات لمياه الأمطار خلال السنة الماضية , وكذلك تجنيد أكثر من 1000 عامل خلال فترة الأمطار, وأكثر من 36 مضخة , و 23 صهريج لشفط مياه الأمطار.

من جانبه أهاب مدير الدفاع المدني بمحافظة الخبر العميد صالح الشمراني بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة منوها أن الدفاع المدني أكمل جاهزيته للأمطار عبر تفعيل خطة مواجهة الأمطار والسيول الخاصة بالدفاع المدني بأكثر من 400 فرد , وتجهيز كافة فرق الغوص والإنقاذ وتجهيز قوارب النجاة لاستخدامها في حالة الطوارئ, بالإضافة إلى جاهزية مواقع الإيواء المؤقتة في محافظة الخبر, وكذلك وجود مضخات شفط المياه الخاصة بالشوارع والمنازل, وتجهيز عربات إنارة خاصة بالحالات الطارئة, منوها إلى أن هناك فرق كاملة تعمل على مدار الساعة استعدادا للحالة المطرية المتوقعة , مضيفا بأن الدفاع المدني تبنى التنبيه المبكر عبر رسائل الجوال وغيرها من وسائل التواصل عند الحاجة .

وذكر مدير مرور الخبر العقيد جهاد المجحد أن دور المرور يتمثل في تطبيق خطة مواجهة الأمطار والتي تشمل الانتشار الكثيف والمباشرة السريعة للحوادث والاختناقات والتواجد المستمر عند الإشارات المرورية ومتابعتها وأيضا حصر مواقع تجمع مياه الأمطار والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن تصريفها ضمانًا لاستمرار انسيابية حركة المرور ومنعًا لحدوث اختناقات مرورية أو حوادث سير، كذلك لمنع أي سيارة من الوصول إلى تجمعات المياه وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة يمكن معها السير في ظروف مرورية آمنة.

بعد ذلك جابت مسيرة لكافة الأليات والمعدات المشاركة في الفرضية شوارع الخبر وذلك للتأكيد على مدى جاهزيتها للانتشار في الميدان خلال فترة هطول الأمطار.



