 الأمير الدكتور سعد آل سعود عميدا لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير الدكتور سعد آل سعود عميدا لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام

الأمير الدكتور سعد آل سعود عميدا لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام
المناطق - الرياض

أصدر معالي مدير جامعة الإمام قراراً بتعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود عميداً لكلية الإعلام والاتصال التي تعد أول كلية إعلام في المملكة، وتضم 6 أقسام علمية للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ويقدر عدد منسوبيها بما يقارب 7000 ، وتضم بين جنباتها أهم أستاذة وخبراء الإعلام في المملكة.

وقد تدرج الدكتور سعد في المناصب والإدارات بالجامعة، حيث عمل رئيساً لقسم الإعلام المتخصص ثم وكيلا للتطوير والجودة ثم وكيلا للدراسات العليا بالكلية،وهو عضو في مجلسها العلمي، بالإضافة إلى عضويته في كرسي اليونيسكو للحوار بين أتباع الديانات والحضارات، وكانت آخر مشاركة خارجية له محاضرة ألقاها حول الاتصال بالآخر في جامعة السوربون بباريس، ضمن الشراكة العلمية بين الجامعتين.

وللدكتور العديد من الأبحاث والإصدارات في مجال الإعلام، منها: كتابا “الإعلام السعودي”، و”الإعلام والاتصال السياسي”.

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