رئيس الشباب: دعم هيئة الرياضة سيغلق قضية باتشيكو

قدم طلال آل الشيخ رئيس الشباب المكلف شكره لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على تقديمه 3 ملايين ريال دعماً لخزينة النادي يوم الأربعاء، لحل بعض المشاكل المالية العالقة وأهمها قضية المدرب البرتغالي باتشيكو.

وجاء في بيان آل الشيخ: أتقدم باسمي ونيابة عن أعضاء مجلسي الإدارة والشرف وجماهير شيخ الأندية والعاملين بالنادي، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على تقديمه 3 ملايين ريال ضمن الدعم والاهتمام الكبيرين الذي يوليه رئيس الهيئة للأندية والرياضة السعودية، والمحافظة على مكانتها لتؤدي رسالتها على أكمل وجه، وحفاظا على سمعة ومكانة رياضة الوطن في المنظمات والمحافل الدولية، وفي إطار خطواته الهادفة لإصلاح المنظومة الرياضية من خلال الأخذ بيد الأندية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيقها.

وأضاف البيان: إن هذا الدعم يأتي في أصعب وأحلك الظروف التي يعيشها النادي وهو يواجه التهديد بخصم النقاط والتهبيط من قبل “فيفا” بناء الحكم الإلزامي الصادر بتعويض مدرب النادي السابق باتشيكو. وأردف: ومن خلال هذا الدعم وبناء على الاتصالات والإجراءات المكثفة مع محامي النادي سيتم تسديد المبلغ صباح الغد، والسعي إلى حل القضية .

واختتم البيان: بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف راتب شهر للعاملين في النادي ودفع مكافآت لاعبي الفريق الأول ولاعبي الفئات السنية والألعاب المختلفو، إضافة إلى تسيير أمور النادي في الفترة القصيرة المقبلة وسداد عدد من المبالغ العاجلة والمستحقة الدفع والتي قد تؤدي إلى الإضرار بالنادي وسمعته.