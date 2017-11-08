 النيابة العامة: السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة غسل الأموال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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النيابة العامة: السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة غسل الأموال

النيابة العامة: السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة غسل الأموال
المناطق - الرياض

أوضحت النيابة العامة أن تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال، حسب المادة الثانية من مكافحة غسل الأموال.

وأضافت النيابة عبر تغريدات بثتها عبر حسابها في (تويتر) أن “اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع يعد جريمة غسل أموال”.

وأكدت النيابة أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال، كما نصت عليها المادة 26 من مكافحة غسل الأموال.

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