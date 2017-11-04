 وزير الإعلام اليمني: الانقلابيون يدمرون الإرث التاريخي والحضاري في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الإعلام اليمني: الانقلابيون يدمرون الإرث التاريخي والحضاري في اليمن نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. وزير الثقافة والإعلام يحضر حفل افتتاح ” متحف اللوفر أبوظبي” أوروبا تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا خادم الحرمين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي النيابة العامة: السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة غسل الأموال رئيس الشباب: دعم هيئة الرياضة سيغلق قضية باتشيكو غرق 26 فتاة في البحر المتوسط و مطالبات بتحقيق دولي أكبر موزع كيماويات بالعالم يوجه صفعة لإيران حريق في مبنى لوكالة مخابرات روسية في موسكو الأمير الدكتور سعد آل سعود عميدا لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام بلدية الخبر تعلن جاهزيتها لموسم الأمطار بإطلاق خطة فرضية لمواجهة السيول بمشاركة الدفاع المدني والمرور محافظ الجبيل يكرم “سابك” لشراكتها الاستراتيجية مع تعليم محافظة الجبيل

وزير الإعلام اليمني: الانقلابيون يدمرون الإرث التاريخي والحضاري في اليمن

وزير الإعلام اليمني: الانقلابيون يدمرون الإرث التاريخي والحضاري في اليمن
المناطق - واس

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الانقلاب تعمل على تدمير الإرث التاريخي والحضاري في اليمن.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير اليمني في ندوة بمقر نادي الصحافة الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعنوان ” اليمن حضارة وتاريخ الحال والمال ” بشأن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة.

واتهم الإرياني الانقلابيين بسرقة الآثار وتدمير المكتبات والمآثر التاريخية ومصادرة وإحراق المخطوطات والكتب النادرة إلى تمزيق النسيج المجتمعي والتعايش المذهبي الذي عاشه اليمنيون على مدى أكثر من 1400 عام، وتغيير المناهج الدراسية بصورة طائفي”.

وثمن دور التحالف العربي بقيادة المملكة في إنقاذ الشعب اليمني ومساعدة حكومته الشرعية في التصدي لمشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>