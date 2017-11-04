 غدا الخميس ..مجلس بلدي حائل يقف علی احتياجات القری الواقعة جنوب حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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غدا الخميس ..مجلس بلدي حائل يقف علی احتياجات القری الواقعة جنوب حائل

غدا الخميس ..مجلس بلدي حائل يقف علی احتياجات القری الواقعة جنوب حائل
المناطق - حائل
يقف رئيس المجلس البلدي لامانة منطقة حائل الاستاذ فهد سعد العامر وأعضاء المجلس البلدي صباح يوم غدا الخميس في جولة ميدانية علی احتياجات القرى الواقعة جنوب مدينة حائل التي تقع ضمن النطاق المكاني للمجلس ممثلة في ( قصر العشروات وضواحيها – الودي وضواحيها – قفار وضواحيها – ومكتب خدمات البلدية بالودي – ومسلخ الودي  )
وتاتي زيارة المجلس البلدي ضمن دائرة اهتمامه الكبير  وتلمس احتياجات سكان وأهالي تلك القرى المجاورة والاستماع الی مطالبهم وسبل التعزيز والتواصل مابين المجلس وصوت المواطن .
فيما أكد رئيس المجلس البلدي لامانة حائل الاستاذ فهد العامر أن المجلس يعتزم القيام في زيارات متواصلة لكل ما يعزز النمو والرقي ..مشيدا بجهود ومتابعة الزملاء الاعضاء في دعم خطط عمل المجلس والقيام بدوره الخدمي المنوط .

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