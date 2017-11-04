 وفد بلجيكي يزو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويطلع على تجربته في تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفد بلجيكي يزو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويطلع على تجربته في تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية غدا الخميس ..مجلس بلدي حائل يقف علی احتياجات القری الواقعة جنوب حائل وزير الإعلام اليمني: الانقلابيون يدمرون الإرث التاريخي والحضاري في اليمن نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. وزير الثقافة والإعلام يحضر حفل افتتاح ” متحف اللوفر أبوظبي” أوروبا تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا خادم الحرمين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي النيابة العامة: السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة غسل الأموال رئيس الشباب: دعم هيئة الرياضة سيغلق قضية باتشيكو غرق 26 فتاة في البحر المتوسط و مطالبات بتحقيق دولي أكبر موزع كيماويات بالعالم يوجه صفعة لإيران حريق في مبنى لوكالة مخابرات روسية في موسكو الأمير الدكتور سعد آل سعود عميدا لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام

وفد بلجيكي يزو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويطلع على تجربته في تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية

وفد بلجيكي يزو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويطلع على تجربته في تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية
المناطق - وليد الحمود

زار وفد بلجيكي رفيع يترأسه نائب وزير خارجية مملكة بلجيكا السيد/ ديريك أشتين، يوم الثلاثاء 18 صفر 1439هـ، الموافق 7 نوفمبر 2017 م، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض. وكان في استقبالهم معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أمين عام المركز، وعدد من منسوبيه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات القائمة بين المملكة وبلجيكا، والتعرّف على تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار، وجهوده في تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ودعم وترسيخ قيم السلام.

واطلع الوفد خلال الزيارة على عرض موجز لمسيرة المركز، وأبرز أنشطته وبرامجه والتي من أبرزها برنامج سلام للتواصل الحضاري وبرامج أكاديمية الحوار، إضافة إلى المشاريع التي استحدثها لتتواكب مع المرحلة الحالية، والاسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته، نوّه السيد/ ديريك أشتين بدور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار وتعزيز التعايش والاحترام وبناء السلام العالمي، معرباً عن سعادته بزيارة مركز الحوار الوطني الذي يعمل على نشر إحدى القيم الإنسانية في التواصل الحضاري، والتعايش المجتمعي ، سواء على النطاق الوطني أو العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

كما أبدى إعجابه بما شاهده خلال زيارته، والاطلاع عن قرب على تجربته المتميزة، مٌثمناً اللقاءات التي ينظمها والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز مفاهيم الحوار والتعايش والتفاهم المشترك بين الثقافات، ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>