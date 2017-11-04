وفد بلجيكي يزو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويطلع على تجربته في تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات القائمة بين المملكة وبلجيكا، والتعرّف على تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار، وجهوده في تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ودعم وترسيخ قيم السلام.

واطلع الوفد خلال الزيارة على عرض موجز لمسيرة المركز، وأبرز أنشطته وبرامجه والتي من أبرزها برنامج سلام للتواصل الحضاري وبرامج أكاديمية الحوار، إضافة إلى المشاريع التي استحدثها لتتواكب مع المرحلة الحالية، والاسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته، نوّه السيد/ ديريك أشتين بدور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار وتعزيز التعايش والاحترام وبناء السلام العالمي، معرباً عن سعادته بزيارة مركز الحوار الوطني الذي يعمل على نشر إحدى القيم الإنسانية في التواصل الحضاري، والتعايش المجتمعي ، سواء على النطاق الوطني أو العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

كما أبدى إعجابه بما شاهده خلال زيارته، والاطلاع عن قرب على تجربته المتميزة، مٌثمناً اللقاءات التي ينظمها والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز مفاهيم الحوار والتعايش والتفاهم المشترك بين الثقافات، ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال.