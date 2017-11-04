 “الأخضر” الشاب يتأهل لنهائيات كأس آسيا بعد الفوز على اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 صفر 1439 هجريا, الموافق 8 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الأخضر” الشاب يتأهل لنهائيات كأس آسيا بعد الفوز على اليمن

“الأخضر” الشاب يتأهل لنهائيات كأس آسيا بعد الفوز على اليمن
المناطق - الرياض

تأهل منتخبا الوطني للشباب إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، المقرر إقامتها بإندونيسيا.

وفاز الأخضر الشاب بهدفين لهدف على نظيره اليمني اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

وسجل ثنائية الأخضر حامد الغامدي، ومحمد ملي في الدقيقتين 86، والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتصدر الأخضر الشاب ترتيب المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد منتخب اليمن عند أربع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الهندي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، في حين قبع منتخب تركمنستان في قاع الترتيب بلا نقاط.

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