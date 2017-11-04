وزارة العمل: لا تهاون مع المخالفين لقرار توطين الاتصالات.. ونشر مفتشين بالمجمعات

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة لن تسمح بوجود وافدين في قطاع الاتصالات أو غيره من الأنشطة والمهن المقصورة على السعوديين، مؤكدًا أنه جرى ضبط الوافدين المخالفين وتحويلهم للجهات الأمنية تمهيدًا لترحيلهم ومخالفة المنشآت التي تُشغِّلهم، وتحويل المنشأة التي يُشتبه في أنها تمارس التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، على أنه سيتم وضع مفتشين دائمين في مجمعات الاتصالات في المناطق كافة، داعيًا عملاء الوزارة إلى الابلاغ عن المخالفين من خلال الرقم (19911) أو عبر تطبيق #معا_للرصد.