 وزارة العمل: لا تهاون مع المخالفين لقرار توطين الاتصالات.. ونشر مفتشين بالمجمعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمي الرضيع من “الموت المفاجئ” سقوط جدار حجر يتسبب في وفاة طفل بالباحة وزير الطاقة يبحث مع نائب رئيس وزراء تركمانستان الاستثمار في الصناعة البترولية وزارة العمل: لا تهاون مع المخالفين لقرار توطين الاتصالات.. ونشر مفتشين بالمجمعات ولي العهد يوجه بإنشاء مضمار خاص لسباقات الهجن في القرية السعودية للإبل 10 آلاف ريال مكافأة من آل الشيخ لكل لاعب بعد تأهل الأخضر الشاب “الأخضر” الشاب يتأهل لنهائيات كأس آسيا بعد الفوز على اليمن وفد بلجيكي يزو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويطلع على تجربته في تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية غدا الخميس ..مجلس بلدي حائل يقف علی احتياجات القری الواقعة جنوب حائل وزير الإعلام اليمني: الانقلابيون يدمرون الإرث التاريخي والحضاري في اليمن نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. وزير الثقافة والإعلام يحضر حفل افتتاح ” متحف اللوفر أبوظبي” أوروبا تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

وزارة العمل: لا تهاون مع المخالفين لقرار توطين الاتصالات.. ونشر مفتشين بالمجمعات

وزارة العمل: لا تهاون مع المخالفين لقرار توطين الاتصالات.. ونشر مفتشين بالمجمعات
المناطق - واس

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة لن تسمح بوجود وافدين في قطاع الاتصالات أو غيره من الأنشطة والمهن المقصورة على السعوديين، مؤكدًا أنه جرى ضبط الوافدين المخالفين وتحويلهم للجهات الأمنية تمهيدًا لترحيلهم ومخالفة المنشآت التي تُشغِّلهم، وتحويل المنشأة التي يُشتبه في أنها تمارس التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، على أنه سيتم وضع مفتشين دائمين في مجمعات الاتصالات في المناطق كافة، داعيًا عملاء الوزارة إلى الابلاغ عن المخالفين من خلال الرقم (19911) أو عبر تطبيق #معا_للرصد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>