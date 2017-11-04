 وزير الطاقة يبحث مع نائب رئيس وزراء تركمانستان الاستثمار في الصناعة البترولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الطاقة يبحث مع نائب رئيس وزراء تركمانستان الاستثمار في الصناعة البترولية

وزير الطاقة يبحث مع نائب رئيس وزراء تركمانستان الاستثمار في الصناعة البترولية
المناطق - واس

عقد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الرياض اليوم اجتماعًا مع معالي نائب رئيس وزراء تركمانستان لشؤون النفط والغاز، ورئيس الجانب التركماني في اجتماعات اللجنة السعودية التركمانية المشتركة مقسط بابايوف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورئيس التجمعات الصناعية ورئيس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد السالم، ونائب الرئيس للاستكشاف في أرامكو السعودية المهندس إبراهيم السعدان، ومحافظ المملكة لدى الدول المصدرة للبترول ” أوبك ” الأستاذ أديب الأعمى، ووفد رفيع المستوى من الجانب التركماني.
وناقش الطرفان الأوضاع الحالية للأسواق البترولية، وأشادا بالجهود التي أدت إلى توازن هذه السوق، وتخفيض فائض المخزون العالمي، مؤكدين على أهمية الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج بين دول الأوبك والدول المنتجة خارجها، ودور ذلك في تعزيز استقرار الأسواق، وتشجيع الاستثمار في الصناعة البترولية، مؤكدين على أهمية ذلك في دعم الاقتصاد والتجارة العالميين، مما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء.
كما تناول الاجتماع أوجه التعاون الفني، والاستفادة من الخبرات السعودية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، وتحفيز الاستثمار، وزيادة فرص المملكة كشريك استراتيجي في هذه المجالات. من جانبه، أعرب معالي بابايوف عن تقديره لما تبذله المملكة من جهود لدعم التعاون بين البلدين وتوطيد فرص الاستثمار بينهما، مشيراً إلى أن بلاده تعتزم المشاركة بصفة مراقب في اجتماع دول أوبك والدول المنتجة خارجها، والذي سينعقد في الثلاثين من نوفمبر 2017.
وصرح معالي المهندس الفالح عقب الاجتماع قائلاً: ” أشعر بسعادة كبيرة، بهذا الاجتماع المهم، ورغبة جمهورية تركمانستان حضور اجتماع دول أوبك والدول المنتجة خارجها، المنعقد في نهاية هذا الشهر، وذلك بصفة مراقب، بالإضافة إلى انضمامها لمنتدى الطاقة الدولي” .
وأضاف معاليه قائلاً : “لا شك أن التعاون بين المنتجين في الأوبك والدول المنتجة خارجها، هو السبيل لتحقيق استقرار الأسواق، وأنا أشيد باهتمام تركمانستان في المشاركة في دعم هذه الجهود. وهذا الاجتماع هو جزء من الجهود المتواصلة لدعم العلاقات بين البلدين، وأنا واثق بأنه سيثمر عن تعاون أكبر وبناء صلات استثمارية بين الدولتين”.

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