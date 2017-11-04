 سقوط جدار حجر يتسبب في وفاة طفل بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
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سقوط جدار حجر يتسبب في وفاة طفل بالباحة

سقوط جدار حجر يتسبب في وفاة طفل بالباحة
المناطق-عبدالرحمن سفر
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة  العقيد/ سعد صالح طراد بان غرفة العمليات بشرطة محافظة بلجرشي تلقت في تمام الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/١٩ هـ بلاغ من عمليات الدفاع المدني بالمحافظة مفاده وفاة طفل يبلغ من العمر (١١عاماً ) نتيجة سقوط جدار حجر لأحد المنازل الشعبية المهجورة عليه بقرية الحميد وجرى إنتقال الأجهزة الأمنية المعنية ومعهم الطبيب الشرعي ومن خلال الإجراءات الأولية وجمع الإستدلال تبين عرضية الحادث .و وسوف تحال القضية للنيابة العامة لإستكمال ماتبقى من إجراءات .

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