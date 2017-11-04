لأول مرة.. مرض الخرف بات القاتل الأول متجاوزا أمراض القلب

كشفت إحصاءات حكومية بريطانية أن مرض الخرف بات القاتل الأول في البلاد، متجاوزا أمراض القلب للمرة الأولى، وفق ما ذكرت صحيفة “التلغراف” المحلية، الأربعاء.

وتسبب الخرف وألزهايمر معا في وفاة 70 ألفا و366 شخصا في بريطانيا العام الماضي، مقارنة بحوالي 66 ألفا و76 شخصا ماتوا بسبب أمراض القلب، وفق ما ذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية، الأربعاء.

وفي عام 2015، كانت أمرض القلب القاتل الأكبر، إذ تسببت في وفاة 69 ألفا و785 شخصا، في حين تسبب الخرف في وفاة 69 ألفا و182 شخصا، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وتم استخلاص هذه الأرقام الجديدة من البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني العام الماضي، والإحصاءات الجديدة للوفيات من وكالة إيرلندا الشمالية للبحوث، مما يعطي صورة كاملة عن أسباب الوفاة في بريطانيا.

ويرجع هذا التحول في أسباب الوفاة في بريطانيا أيضا إلى التحسن الطبي في مجال صحة القلب، وتطوير مراكز الرعاية المعنية بأمراض تتعلق بالقلب مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.