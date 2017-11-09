 لهذا السبب.. لا تغلقوا واتساب عبر سحب التطبيق إلى الأعلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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لهذا السبب.. لا تغلقوا واتساب عبر سحب التطبيق إلى الأعلى

وقع مستخدمو تطبيق واتساب في حيرة من أمرهم، بعدما وصلتهم رسالة غريبة تحثهم على تجنب إغلاق التطبيق بالطريقة المتعارف عليها عبر سحب التطبيق إلى الأعلى.

ووفق ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الرسالة وصلت إلى الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق على أجهزة آيفون.

وتخبر الرسالة بضرورة تجنب إغلاق التطبيق من خلال “التمرير السريع إلى الأعلى”.

ومن المعلوم أنه في كل هواتف أبل المحمولة باستثناء “آيفون X”، يمكن إغلاق التطبيق عن طريق النقر المزدوج على الزر الرئيسي، ثم إغلاق نافذة التطبيق من خلال “التمرير إلى الأعلى”.

أما سبب التحذير بعدم إغلاق التطبيق بتلك الطريقة، فهو أن ذلك يمنع التطبيق من عرض الإشعارات عندما يتلقى المستخدم رسائل جديدة.

وتنصح الشركة القائمة على تطبيق واتساب المستخدمين بإبقائه يعمل في الخلفية بشكل دائم من أجل الحصول على الإشعارات أولا بأول.

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