شاهد.. لحظة اشتعال محرك طائرة في مطار سياتل

أظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي اشتعال النار في المحرك الأيسر لطائرة تابعة لشركة خطوط هاواين الجوية خلال تواجدها في مطار سياتل الدولي.

وقال مطار سياتل تاكوما الدولى في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، الأربعاء، إن الحادث لم يخلف أي إصابات، مضيفا أنه وقع بعد هبوط الطائرة على المدرج.

وقالت شركة هاوايان إيرلاينز على الإنترنت الأربعاء “لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.. وطاقم الطائرة لم يصب بأي أذى”.

ووفقا لتغريدة هاواين إيرلاينز، فإن الطائرة كانت قادمة من مطار باين فيلد، وهو مطار صغير على بعد 30 ميلا شمال سياتل، إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، الذي يعد المطار التجاري الرئيس بالمدينة.