 غارات مكثفة للشرعية على مواقع الميليشيات .. وسقوط العشرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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غارات مكثفة للشرعية على مواقع الميليشيات .. وسقوط العشرات

غارات مكثفة للشرعية على مواقع الميليشيات .. وسقوط العشرات
المناطق - الرياض

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع الميليشيات الانقلابية، مستهدفة منصة إطلاق صواريخ في صنعاء ومعسكرات تدريب للميليشيات في حجة شمال غرب البلاد، بالتزامن مع تقدم جديد لقوات الشرعية في جبهة نهم القريبة من العاصمة صنعاء حيث سيطرت على هضبة القناصين والصافح السفلي، كما استكملت السيطرة على ما تبقى من الهضاب السود.

وارتفعت وتيرة الضربات الجوية لطائرات التحالف مستهدفة معسكرات وثكنات الميليشيات الانقلابية في صنعاء ومناطق المواجهات في عدة محافظات مع تصاعد حدة المعارك في جبهة نهم القريبة من العاصمة صنعاء.

وسقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات بينهم قياديون في الضربات التي طالت معسكرات تدريبية في صنعاء وذمار وحجة، آخرها معسكر تدريبي للحوثيين في منطقة هران بمديرية افلح اليمن بمحافظة حجة، والذي استهدفته مقاتلات التحالف بأكثر من 15 غارة سقط خلالها أكثر من 60 قتيلا.

وكان الجيش الوطني اليمني أعلن عن سقوط قيادات حوثية عليا في هذه الغارات التي تزامنت مع وصول رئيس ما يسمى المجلس السياسي صالح الصماد، إلى المنطقة حيث تتعدد التكهنات بشأن مصيره.

وخلال الساعات الماضية، الأربعاء، شنت طائرات التحالف غارات استهدفت مخازن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ في قاعدة الديلمي الجوية القريبة من مطار صنعاء، إضافة إلى قصف مدرسة الحرس الجمهوري ومعهد الشرطة الجوية.

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