 نائب أمير مكة يقدم تعازيه ومواساته لذوي مرافقي الأمير منصور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة يقدم تعازيه ومواساته لذوي مرافقي الأمير منصور

نائب أمير مكة يقدم تعازيه ومواساته لذوي مرافقي الأمير منصور
المناطق - مكة المكرمة

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر تعازيه ومواساته لذوي مرافقي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – يرحمهم الله – والذين وافتهم المنية إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلّهم الأحد الماضي.

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي كلٍ من : محمد بن سعود المتحمي، والمهندس صالح بن عبدالله القاضي، وسليمان محمد الجريش، والمهندس فهد بن سعيد الفرطيش، وخالد بن حميد، والعقيد سعود السهلي  ، النقيب عبدالله الشهري، والنقيب طيار نايف الربيعي، والملازم أول طيار محمد الشهراني، ووكيل الرقيب عبدالله حدادي، عبّر عن بالغ حزنه ومواساته لأسر المتوفين ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

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