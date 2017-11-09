نائب أمير مكة يقدم تعازيه ومواساته لذوي مرافقي الأمير منصور

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر تعازيه ومواساته لذوي مرافقي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – يرحمهم الله – والذين وافتهم المنية إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلّهم الأحد الماضي.

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي كلٍ من : محمد بن سعود المتحمي، والمهندس صالح بن عبدالله القاضي، وسليمان محمد الجريش، والمهندس فهد بن سعيد الفرطيش، وخالد بن حميد، والعقيد سعود السهلي ، النقيب عبدالله الشهري، والنقيب طيار نايف الربيعي، والملازم أول طيار محمد الشهراني، ووكيل الرقيب عبدالله حدادي، عبّر عن بالغ حزنه ومواساته لأسر المتوفين ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .