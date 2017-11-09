 جعجع: حزب الله بات شبه حاكم للبنان.. والصراع في المنطقة محتدم إلى أبعد حد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جعجع: حزب الله بات شبه حاكم للبنان.. والصراع في المنطقة محتدم إلى أبعد حد

جعجع: حزب الله بات شبه حاكم للبنان.. والصراع في المنطقة محتدم إلى أبعد حد
المناطق - وكالات

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية مساء الأربعاء أن رئيس الحكومة سعد الحريري استقال لأن حزب الله بات شبه حاكم في لبنان، مضيفاً أن استقالة الحريري ليست سبب المشكلة في البلاد بل هي التعبير عن وجود مشكلة في لبنان.

وأشار في مقابلة تلفزيونية أن جوهر البحث اللآن يجب أن يكون في أسباب الاستقالة.

إلى ذلك، قال :”لم أتفاجأ بجوهر استقالة الحريري لكني تفاجأت بتوقيتها”، لكنه في الوقت عينه أكد أن التسوية الرئاسية لا تزال قائمة رغم سقوط التسوية الحكومية .

وأضاف أن الصراع في المنطقة محتدم إلى أبعد حد، متسائلاً أين المصلحة الوطنية في أن يقاتل لبناني في سوريا؟

وفي حديثه عن تصرفات حزب الله، قال وفقا لـ”العربية”:” من بين الخروقات التي قام بها حزب الله كانت خلية العبدلي والتي تلقفها الرئيس سعد الحريري أيضا وعمل على حلها.”

وتابع قائلاً:” أول شهرين من تشكيل الحكومة كنا ممتازين وكنا نلتقي مع وزراء أمل وحزب الله والمردة، لكن بعد أربعة أشهر قام حزب الله بجولة لمجموعة من الصحافيين العرب والأجانب على الحدود الجنوبية ما دفع بالرئيس الحريري للقيام بجولة مماثلة عند الحدود الجنوبية مع قائد الجيش. “

أما عن قرار البطريرك بشارة الراعي بزيارة السعودية وامكانية تأجيلها نظراً للظروف الطارئة، فقال إن :” الأمر عائد له وأنا لا أرى مانعا بأن تحصل هذه الزيارة خصوصا بوجود دعوة رسمية له”.

 

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