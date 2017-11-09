شاهد.. انهيار مذيعة كويتية من البكاء .. لهذا السبب

لم تتمكّن مذيعة كويتية من تمالك أعصابها عند سماعها لأغنية “مؤثرة” فانهارت بالبكاء على الهواء مباشرة.

وفي التفاصيل، تأثرت مذيعة تلفزيون “العدالة” الكويتي، غنيمة دشتي، الخميس الماضي، عند استضافة الفنان دريع الهاجري وهو يغني ويدندن على العود، ما جعلها تغرق في البكاء، وتنسحب من البرنامج قبل أن يتدخل زميلها في تقديم برنامج “ع سيف” فيصل العجمي ويطلب من المخرج الخروج لفاصل إعلاني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، متسائلين عن سبب بكاء المذيعة، فيما علق آخرون بأن الأغنية أعادت ذكريات “معينة” إلى ذهن المذيعة، فيما فضلت الأخيرة الصمت وعدم توضيح الأمر.