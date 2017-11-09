 الزميل الحكمي يعود بعد اجراء عملية جراحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الزميل الحكمي يعود بعد اجراء عملية جراحية

الزميل الحكمي يعود بعد اجراء عملية جراحية
جازان - المناطق

عاد الزميل أحمد حكمي مدير إدارة الإعلام بجامعة جازان ومدير مكتب صحيفة الجزيرة بالمنطقة إلى منزله بعد إجرائه عملية جراحية بمستشفى الملك فهد بجدة تكللت ولله الحمد بالنجاح .
وأكد الزميل الحكمي بأنه سيعاود السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القادمة لإكمال علاجه في أحد المستشفيات المتخصصة.
جوال المناطق يتمنى للزميل الحكمي دوام الصحة والعافية .

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