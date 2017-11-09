الزميل الحكمي يعود بعد اجراء عملية جراحية

عاد الزميل أحمد حكمي مدير إدارة الإعلام بجامعة جازان ومدير مكتب صحيفة الجزيرة بالمنطقة إلى منزله بعد إجرائه عملية جراحية بمستشفى الملك فهد بجدة تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وأكد الزميل الحكمي بأنه سيعاود السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القادمة لإكمال علاجه في أحد المستشفيات المتخصصة.

جوال المناطق يتمنى للزميل الحكمي دوام الصحة والعافية .