 شؤون الحرمين تطالب المعتمرين باستخدام مسارات الطواف بالدور الأرضي والأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شؤون الحرمين تطالب المعتمرين باستخدام مسارات الطواف بالدور الأرضي والأول

شؤون الحرمين تطالب المعتمرين باستخدام مسارات الطواف بالدور الأرضي والأول
المناطق_مكة

دعت رئاسة شؤون الحرمين جميع المعتمرين بضرورة استخدام مسارات الطواف بالدور الأرضي والأول خلال فترة تنفيذ مشروع تطوير بئر زمزم وذلك لسلامتهم.

وكان الشيخ «عبدالرحمن السديس» الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين قد اعلن الشهر الماضي عن موافقة الملك «سلمان» على بدء تنفيذ مشروع تأهيل بئر زمزم.

وتكمن أهمية مشروع تأهيل بئر زمزم في أنه يعني بماء زمزم تكريماً لقول الرسول ﷺ: «ماء زمزم لما شرب له»، وقوله أيضا: «إنها طعام طعم وشفاء سقم» قاصداً ماء زمزم.

وينقسم المشروع إلى قسمين، ويشمل القسم الأول استكمال إنشاء العبّارات الخاصة ببئر زمزم الجليل؛ وهي 5 عبارات من الجهة الشرقية للمطاف، ويصل عرض العبّارات إلى حوالي 8 أمتار وطولها حوالي 120 متراً.

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