 لن تستخدم «أنيموجي» آي فون إكس إلا بهذه الطريقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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لن تستخدم «أنيموجي» آي فون إكس إلا بهذه الطريقة

لن تستخدم «أنيموجي» آي فون إكس إلا بهذه الطريقة
المناطق_وكالات

تعتبر ميزة “الأنيموجي” التي جلبتها أبل مع هاتفها الرائد آي فون إكس من المزايا الجذابة، إلا أن استخدامها والاستمتاع بها ليس بالسهولة الذي يتوقعها المستخدم.

فهو بحاجة إلى هاتف “آي فون إكس” وتطبيق “آي ماسيج”، فليس هناك أي وسيلة لاستخدام الأنيموجي سوى من داخل تطبيق الرسائل الخاص بآي فون، كما أن أبل لم تصممه كتطبيق مستقل يتم تحميله من متجر آب ستور. فما الحل إذن؟

ابتكر مطور تطبيقاً مستقلاً لـ”الأنيموجي” متاح للتحميل على آي فون إكس، لكن ليس من آب ستور الذي اعتاد عليه المستخدم، بل عن طريق واجهة استخدام خاصة، لذا لن توافق عليه شركة أبل.

لذا، جاء المطور سيمون بي ستوفرينغ بتطبيق أنيموجي يتيح تسجيل مقاطع فيديو أنيموجي لمدة 20 ثانية، أي ضعف الحد المسموح داخل “آي ماسيج”، ويحمل التطبيق اسم “SBSAnimoji” يمكن تحميله من موقع “Github”، ولا يحتاج إلى جليبريك، لكن ليس هناك أي طريقة للتحميل تطبيق أنيموجي مستقل على آي فون إكس، سوى بهذه الطريقة.

وبحسب موقع “9 تو 5 ماك” المعني بأبل، فإن المستخدم يحتاج للتسجيل كحساب مطور أبل حر، وذلك بالذهاب على موقع developr.apple.com، ثم النقر على مركز الأعضاء، ثم التسجيل بحساب “أبل آي دي” المستخدم للدخول لجميع خدمات أبل، وفي صفحة موافقة الأعضاء، انقر على الموافقة ثم على “Submit”، بعدها سيكون بإمكان المستخدم تحميل التطبيق بشكل منفصل والاستمتاع به.

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