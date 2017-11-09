رئيس الهلال الأحمر: لجنة مكافحة الفساد امتدادٌ لاهتمام ولاة الأمر برعاية مصالح البلاد والعباد

أشاد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور / محمد بن عبدالله القاسم بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم ذات العلاقة بقضايا الفساد العام لاسيما وأن من يقف على هرم تلك اللجنة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله- .

وهو قرار بُنيَّ على الشفافية والعدالة لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وهو ماسينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين ويساهم في خلق بيئة استثمارية صحية.

حيث قال الدكتور القاسم بأن هذه القرارات كفيلة بمستقبل مشرق للمملكة وزيادة فاعلية وكفأة مشاريعها وتعزيز مبدأ المساواة في تطبيق اللوائح والأنظمة في حق كل شخص تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين في بيئة محفزة وتنافسية مبدأها الشفافية والنزاهة، والتي هي الأساس نحو التنمية الشاملة للبلاد حيث ستكفل اللجنة بعد محاسبتها للفاسدين ومستغلي النفوذ من المسئولين جعل الجميع يقف على صف واحد في تطبيق النظام واحترام القوانين وعدم تجاوزها لأهداف ومصالح شخصية.

وأختتم الدكتور القاسم بأن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد ماهي إلا امتدادٌ لاهتمام ولاة الأمر برعاية مصالح البلاد والعباد، وحفظ الأمانة والمال العام من الهدر أو الاستغلال.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبعث في النفوس الطمأنينة؛ لتواصل العمل البنَّاء نحو التقدم الاقتصادي والتنموي سائلاً المولى عز وجل بأن يحفظ الله هذا الوطن وقيادته وأن يمد في أعمارهم ويبارك في أعمالهم العظيمة التي سيرى نتائجها الشعب في الوقت القريب والأجيال القادمة في المستقبل.