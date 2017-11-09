 ترامب للرئيس الصيني: أعتقد أن هناك حلاً لقضية كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب للرئيس الصيني: أعتقد أن هناك حلاً لقضية كوريا الشمالية النصر يواصل تدريباته ويعتذر عن مواجهة الكويت الكويتي صاحب قصيدة هجاء “حمد بن خليفة” .. الشاعر القطري “ابن الذيب” يرقد في العناية الفائقة بسبب اعتداء أمن “تميم” عليه! رئيس الهلال الأحمر: لجنة مكافحة الفساد امتدادٌ لاهتمام ولاة الأمر برعاية مصالح البلاد والعباد “سكرتير وزير سابق” يكشف تفاصيل قضية “التأشيرات المزورة” ويطالب بمحاكمة رجل أعمال شهير ! لن تستخدم «أنيموجي» آي فون إكس إلا بهذه الطريقة اختلستا 112 ألف ريال…نزاهة تلاحق “سيدتين” لإسترداد مبالغ مالية ! كشف تفاصيل إصابة طفلة “4 سنوات” من سلاح والدها في القريات ! شؤون الحرمين تطالب المعتمرين باستخدام مسارات الطواف بالدور الأرضي والأول الأرصاد: سماء غائمة جزئياً وإنخفاض لدرجات الحرارة بوسط وشمال المملكة الزميل الحكمي يعود بعد اجراء عملية جراحية فرنسا تطالب بالحزم مع صواريخ إيران

ترامب للرئيس الصيني: أعتقد أن هناك حلاً لقضية كوريا الشمالية

ترامب للرئيس الصيني: أعتقد أن هناك حلاً لقضية كوريا الشمالية
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس إنه يعتقد، مثل شي، أنه يوجد حل لقضية كوريا الشمالية.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بكين وواشنطن يمكنهما معا حل مشكلات الخطر الكبير والأمن.

وأضاف ترامب خلال مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جينبينج في بكين اليوم الخميس :يمكن ألا يكون هناك ما هو أهم من العلاقات الصينية الأمريكية.. لدينا قدرة على حل مشاكل عالمية لسنوات عديدة وعديدة قادمة.

ووجه ترامب حديثه للرئيس الصيني قائلا : شعوري تجاهك شعور دافئ بصورة لا تصدق.. بيننا كمياء عظيمة، وأعتقد أننا سنفعل أشياء هائلة من أجل الصين والولايات المتحدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>