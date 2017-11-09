ترامب للرئيس الصيني: أعتقد أن هناك حلاً لقضية كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس إنه يعتقد، مثل شي، أنه يوجد حل لقضية كوريا الشمالية.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بكين وواشنطن يمكنهما معا حل مشكلات الخطر الكبير والأمن.

وأضاف ترامب خلال مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جينبينج في بكين اليوم الخميس :يمكن ألا يكون هناك ما هو أهم من العلاقات الصينية الأمريكية.. لدينا قدرة على حل مشاكل عالمية لسنوات عديدة وعديدة قادمة.

ووجه ترامب حديثه للرئيس الصيني قائلا : شعوري تجاهك شعور دافئ بصورة لا تصدق.. بيننا كمياء عظيمة، وأعتقد أننا سنفعل أشياء هائلة من أجل الصين والولايات المتحدة.