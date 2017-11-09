البيت الأبيض: النظام السوري إستخدم غاز السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس أن النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد انتهك القانون الدولي وقام باستخدام غاز السارين في مدينة الطامنة في مارس 2017 المنصرم.

وأكد البيت الأبيض أن بعثة تقصي الحقائق أصدرت تقريرًا خلُص إلى أن غاز السارين قد استخدم كسلاح كيماوي في اللطامنة بسوريا في 30 مارس 2017.

وذكر البيت الأبيض في بيان تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت يوم الجمعة تقريرًا خلص إلى أن غاز السارين قد استخدم كسلاح كيماوي في اللطامنة بسوريا في 30 مارس 2017، مضيفًا أن هذه النتائج ليست مفاجئة إلا أنها مثيرة للقلق. فبلدة اللطامنة تبعد حولي 10 أميال عن خان شيخون حيث استخدم نظام الأسد غاز السارين ضد مواطنيه بعد خمسة أيام فقط فيما يبدو أنه جزء من حملة منسقة.

وتابع البيت الأبيض “وتظهر هذه الأحداث مدى أهمية تجديد مجلس الأمن الدولي لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتحمل مسؤولية تحديد المسؤول رسميا عن مثل هذه الهجمات وهو التحديد الذي يعد أساساً للردع في المستقبل”.

وأضاف البيان: نعتقد أنه يجب على جميع الدول المسؤولة أن تصوت لصالح تمديد عمل هذه الهيئة المهمة. وهذا القرار المهم ينبغي أن يعزز المبادئ التي دفعت المجتمع الدولي إلى متابعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية? فهدفنا الجماعي هو وقف استخدام الأسلحة الكيميائية.