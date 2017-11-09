 البيت الأبيض: النظام السوري إستخدم غاز السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ثبوت تعرض «طفل عرعر المحروق» لعنف أسري كان يستعد للزواج.. تفاصيل آخر ليلة للشهيد “القحطاني” يرويها زميله في القطيف ! المملكة في رسالة لمجلس الأمن: سوف نتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية «سامسونغ» تطلق متصفحها على جميع أجهزة أندرويد بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا..من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟ الجوازات: هذه هي الحالة التي يسمح فيها لليمنيين بالدخول عبر المنافذ البرية البيت الأبيض: النظام السوري إستخدم غاز السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة “أمانة جدة” تكشف حقيقة دوام موظفيها لساعات متأخرة من الليل – فيديو الكشف عن حجم الفساد في 53 مشروعًا تنمويًا بالمملكة ! ترامب للرئيس الصيني: أعتقد أن هناك حلاً لقضية كوريا الشمالية النصر يواصل تدريباته ويعتذر عن مواجهة الكويت الكويتي صاحب قصيدة هجاء “حمد بن خليفة” .. الشاعر القطري “ابن الذيب” يرقد في العناية الفائقة بسبب اعتداء أمن “تميم” عليه!

البيت الأبيض: النظام السوري إستخدم غاز السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة

البيت الأبيض: النظام السوري إستخدم غاز السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة
المناطق_وكالات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس أن النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد انتهك القانون الدولي وقام باستخدام غاز السارين في مدينة الطامنة في مارس 2017 المنصرم.

وأكد البيت الأبيض أن بعثة تقصي الحقائق أصدرت تقريرًا خلُص إلى أن غاز السارين قد استخدم كسلاح كيماوي في اللطامنة بسوريا في 30 مارس 2017.

وذكر البيت الأبيض في بيان  تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت يوم الجمعة تقريرًا خلص إلى أن غاز السارين قد استخدم كسلاح كيماوي في اللطامنة بسوريا في 30 مارس 2017، مضيفًا أن هذه النتائج ليست مفاجئة إلا أنها مثيرة للقلق. فبلدة اللطامنة تبعد حولي 10 أميال عن خان شيخون حيث استخدم نظام الأسد غاز السارين ضد مواطنيه بعد خمسة أيام فقط فيما يبدو أنه جزء من حملة منسقة.

وتابع البيت الأبيض “وتظهر هذه الأحداث مدى أهمية تجديد مجلس الأمن الدولي لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتحمل مسؤولية تحديد المسؤول رسميا عن مثل هذه الهجمات وهو التحديد الذي يعد أساساً للردع في المستقبل”.

وأضاف البيان: نعتقد أنه يجب على جميع الدول المسؤولة أن تصوت لصالح تمديد عمل هذه الهيئة المهمة. وهذا القرار المهم ينبغي أن يعزز المبادئ التي دفعت المجتمع الدولي إلى متابعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية? فهدفنا الجماعي هو وقف استخدام الأسلحة الكيميائية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>