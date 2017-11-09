الجوازات: هذه هي الحالة التي يسمح فيها لليمنيين بالدخول عبر المنافذ البرية

كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه يسمح لليمنيين بالدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية، في حالة واحدة فقط وهي أن تكون طريقة القدوم الموجودة بالتأشيرة براً وليست جواً.

وجاء توضيح المديرية العامة للجوازات عبر حسابها في “تويتر” خلال ردها على أحد المغردين؛ حيث استفسر عن إمكانية دخول شقيقه حامل التأشيرة من اليمن عبر المنافذ البرية بسبب إغلاق المنافذ الجوية، ليأتيه الرد: التعليمات تشترط الالتزام بجهة وطريقة القدوم الموجودة بالتأشيرة.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كان قد أعلن عن إغلاق كل المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية مع اليمن بشكل مؤقت قبل أن يعيد فتحها أمس.