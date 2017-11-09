 كان يستعد للزواج.. تفاصيل آخر ليلة للشهيد “القحطاني” يرويها زميله في القطيف ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كان يستعد للزواج.. تفاصيل آخر ليلة للشهيد “القحطاني” يرويها زميله في القطيف !

كان يستعد للزواج.. تفاصيل آخر ليلة للشهيد “القحطاني” يرويها زميله في القطيف !
المناطق_القطيف

كشفت مصادر أن الجندي محمد الكليب، زميل الشهيد الجندي عبدالله بدر القحطاني تحدث عن تفاصيل آخر ليلة في عمر القحطاني (25 سنة)قبل استشهاده برصاص غادر في القطيف قائلاً: “في ليلة استشهاده كنا في استراحة بمدينة العيون، نتبادل أطراف الحديث، وكان يريد الحصول على إجازة ويخطط لها، لإجراء عملية في أسنانه، والاستعداد للزواج بعد أن قضى فترة ليست بالبسيطة في العمل بالقطيف”.

وأكد أن الشهيد “القحطاني” مشهود له بالأخلاق الحميدة، وحرصه الزائد على الذهاب لعمله مبكرا من حي المحاسن بالأحساء.

من جهته، أوضح بدر القحطاني والد الشهيد، أن ابنه كان يستعد للزواج، إلا أن رصاص الغدر لم يمهله عندما كان يؤدي واجبه، مضيفا أنه يحتسب ابنه عند الله سبحانه شهيدا.

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