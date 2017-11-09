 بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا..من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا..من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟

بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا..من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟
المناطق_الرياض

فتحت تغريدة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ أمس، والتي قال فيها» قريبا.. سيتم الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا تمت إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق»، باب الاجتهادات بين متصفحي تويتر في الإفصاح عن القضايا التي يقصدها رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وعلى الرغم من عمل هيئة الرياضة على تحويل عدد من الملفات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إلا أن ملف قضية الحارس الدولي محمد العويس الذي صاحب انتقاله من الشباب إلى الأهلي جدل واسع وخلاف بين الناديين، تربعت على عرش مجتهدي تويتر، مؤكدين أنها ستكون ضمن القضايا الثلاث التي ستعلن نتائجها، بل إن بعضهم ذهب إلى تأكيد هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى وفقا لصحيفة “مكة” .

ملفات حولتها هيئة الرياضة للرقابة والتحقيق

1 مخالفات نادي الاتحاد المتمثلة في تجاوزات وتبديد المال العام في موازنات النادي خلال السنوات الماضية

2 قضية انتقال محمد العويس من الشباب للأهلي وما صاحبها من لغط بين الناديين

3 عبدالله البرقان بسبب وجود تجاوزات خلال عمله رئيسا للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم

4 سلمان القريني الأمين العام لنادي النصر سابقا، نظير تجاوزات تمثلت في إرساله خطابا إلى فيفا تضمن إساءة لجهات سعودية

5 أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق لاتهامه بالتزوير والتوقيع على عقود للاعبين غير مطابقة للعقود الرسمية

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