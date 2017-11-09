 «سامسونغ» تطلق متصفحها على جميع أجهزة أندرويد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«سامسونغ» تطلق متصفحها على جميع أجهزة أندرويد

«سامسونغ» تطلق متصفحها على جميع أجهزة أندرويد
المناطق_وكالات

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق متصفح الهواتف الذكية الخاص بها على جميع أجهزة أندرويد، وبالتالي سيصبح من التطبيقات المنافسة بشدة لتطبيق غوغل كروم.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن متصفح سامسونغ Internet يزخر بالعديد من الوظائف الفعالة لحظر محتويات الويب الضارة والخبيثة وحظر التتبع، بالإضافة إلى وظيفة الوضع الليلي ووضع التباين العالي للمستخدمين ضعاف البصر.

وأشارت شركة سامسونغ إلى أن المتصفح المجاني يوفر للمستخدم العديد من الإعدادات وإمكانية الوصول إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة سامسونغ، ويعمل تطبيق سامسونغ Internet على جميع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد بدءاً من الإصدار 5.

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