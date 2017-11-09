المملكة في رسالة لمجلس الأمن: سوف نتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية

قدمت المملكة العربية السعودية رسالة لمجلس الأمن الدولي تضمن بشأن ما قامت به ميلشيا الحوثي المدعومة من ايران من إرهاب ضد أراضيها.

وذكر الحساب الرسمي لبعثة المملكة العربية في مجلس الأمن الدولي أن المملكة دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لوقف النظام الإيراني المسؤول عن هذه الأعمال التخريبية والتي تؤثر على الأمن في المنطقة.

وقالت المملكة في رسالتها: لجوء الحوثي وحلفاؤه إلى العنف منذ بداية الأزمة اليمنية ورفضهم العودة الى الشرعية والالتزام بقرارات مجلس الأمن أدى إلى كوارث إنسانية وعقّد الحلول السياسية للصراع.

كما اكدت السعودية أن تهريب إيران المستمر للأسلحة إلى الحوثي والتدخل المباشر من حزب الله لتحويل وتشغيل الأسلحة هي علامة واضحة لعدم اكتراث إيران بالتزاماتها الدولية ودليل على سلوكها العدائي، ودعمها للتخريب والإرهاب الذي يهدد أمن المملكة والمنطقة والعالم.

وأكدت المملكة الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها يومي 4 نوفمبر و22 يوليو من العام 2017 وذلك بعد فحص الحطام، كما أنه سبق وتم إحباط تهريب أسلحة إيرانية المنشأ عدة مرات إلى اليمن وذلك يعتبر تعدٍ صارخ على قرارات مجلس الأمن 2216 (2015) و2231 (2016).

وتؤكد المملكة بأنها سوف تتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك لتحفظ المملكة الأمن والأمان في أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.