خدمات صحية جديدة في المراكز الصحية بتبوك

أطلقت صحة تبوك خدمات صحية جديدة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية في تبوك ومحافظاتها ، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها .

وقالت صحة تبوك أن عدد من المراكز الصحية كمرحلة أولى أصبحت حالياً تضم العيادات التخصصية والاستشارية في الباطنة والأطفال والعيون والجلدية كما بدأت في البرنامج المشترك للزمالة السعودية لطب الأسرة إضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية من مبادرة تعزيز الصحة , في حين بدأ تقديم الخدمة الصحية النفسية من خلال 16 مركز صحي وجاري العمل على التوسع في تقديم هذه الخدمة في مراكز أخرى , وفي اطار تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمراكز التي لا يوجد بها مستشفيات فقد تم تطبيق هذه الخدمة الطبية في كلا من مركز صحي بئر بن هرماس , و مركز صحي القليبة

وأشارت صحة تبوك أنه تم تفعيل عيادات التثقيف الإكلينيكي و تعزيز الصحة في كافة مراكز الرعاية الصحية بمدن ومحافظات وقرى تبوك كما تم افتتاح العيادة الثانية بالقطاع الصحي بمحافظة تيماء , بالإضافة إلى إعتماد مراكز الخدمة الممتدة وهي مركز صحي المصيف , الخالدية , المثلث , الفيصلية الشمالي , شقري , الفريعة , أبوشجره كما تم البدء في برنامج التمكين والشراكة المجتمعية في المراكز الصحية

جدير بالذكر ان إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية بمنطقة تبوك بلغ 93 مركزاً صحياً ويجري العمل حالياً على تجهيز أربعة مراكز صحية جديدة في كلاً من محافظة الوجه وأملج , كما أنهت صحة تبوك مؤخراً إحلال 13 مركز صحي بمبان حكومية بدلاً من المستأجرة .