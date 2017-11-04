50 مشارك من 3 دول خليجية في بطولة الدبابات البحرية بدومة الجندل

تنطلق بطولة الدبابات البحرية الخليجية في بحيرة محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف عصر اليوم الخميس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ,

وستكون منافسات السباق الجمعة والسبت , والتي تنظمها بلدية دومة الجندل , ويشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للرياضات البحرية الأمير عبدالله بن سعود بن محمد ، “أن المملكة العربية السعودية تملك كافة الإمكانات الكبيرة والمقومات لاحتضان وتنظيم كُبرى البطولات الدولية في مُختلف الرياضات البحرية، وأن الاتحاد يسعى لتطوير مستوى المتسابقين السعوديين في الدبابات البحرية”.

وأختتم: “الجهات المشاركة في تنظيم البطولة الخليجية قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من أجل إنجاح البطولة ، فقد سبق أن حققت نجاحاً سابقاً في استضافة هذه البطولة الخليجية قبل أربع

سنوات ، وبشهادة المشاركين والمتابعين ، مُقدماً في ختام حديثه شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على موافقته لإقامة البطولة الخليجية

في السعودية، ولكافة الجهات والعاملين في البطولة”.

من جهته كشف رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق أن اليوم الخميس ستقدم عروض الفلاي بورد للحضور , واستعداد المشاركين للمنافسات يوم غد وبعد غد , إضافة لانطلاق الفعاليات

المصاحبة للبطولة وهي الحديقة التشكيلية ومعرض التمور ومضافة المهرجان والمطعم الشعبي وممر الفن وملتقى الفن التشكيلي وسوق الأسر المنتجة .

هذا وبين مدير البطولة الأستاذ ناصر الناصر أنه سوف يشارك في البطولة 51 مشاركاً من السعودية والإمارات ونادي الشارقة الإماراتي إضافة للاتحاد الإماراتي والكويت , ولفت إلى أن منافسات السباق ستكون يوم الجمعة والسبت في ماراثوان الجلوس والوقوف ومدته 45 دقيقة لكل ماراثون .

يذكر أنه سبق أن استضافت بحيرة مُحافظة دومة الجندل، عدد من البطولات الخليجية والسعودية في المواسم السابقة وشهدت مشاركات مختلفة من دول الخليج، وسجلت نجاحات متتالية بتنظيم العروض والبطولات البحرية والفعاليات المصاحبة لها التي جذبت آلاف الحضور والجماهير من مختلف شرائح المجتمع.