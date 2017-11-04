لوحات جمالية تنتظر زوار بطولة الخليج البحرية بدومة الجندل

ينتظر زوار بطولة الدبابات البحرية الخليجية في بحيرة دومة الجندل عدداً من اللوحات الجمالية التي رسمت على ضفاف البحيرة وفي الحديقة المجاورة لها بأشكال نظمتها بلدية دومة الجندل للمرة

الأولى في تحفاً فنية تنتظر عدسات زوار البحيرة ليكتمل جمالها بالحضور , حيث تنطلق البطولة عصر اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت .

وأوضح رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق أن البحيرة تزينت بممر جمالي بطول 260 متر بعرض 30 متر بألوان جمالية زاهية تتلاءم مع البحيرة وغرس 1400 شجرة فيكس و 22 ألف وردة , وممر الفن الذي يتزين بألوان مختلفة بطول 300 متر تقع عليه معرض التمور , ومعرض الفن التشكيلي الذي يحفه الجماليات , وبيوت الشعر للضيافة والطبخ بالطرق التقليدية بعبق الطيبين القدامى .

وقد صمم مسرح شراعي يتلاءم مع المناسبة بأسلوب فني يبهر الحضور , كما تم صيانة مساحة 8 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء وسيتم استكمال صيانة أكثر من 45 ألف متر مربع من الجهة الجنوبية في مارس القادم بعد الانتهاء من بعض حدائق الأحياء داخل المحافظة