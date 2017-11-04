اغتيال القيادي الأحوازي “أحمد مولى” أمام منزله في هولندا

اغتيل رئيس المكتب السياسي في “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” “أحمد مولى” أمام منزله في مدينة “لاهاي” الهولندية مساء أمس “الأربعاء” بثلاث طلقات نارية في سابقة هي الأولى لقيادي أحوازي يتم اغتياله في أوروبا.

واتهمت “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” جهاز الاستخبارات الإيرانية و”مرتزقة الاحتلال الفارسي” باغتيال “مولى” من أجل “إسكات أصوات الأحرار المناضلين في الأحواز”.

ونعت الحركة في بيان لها المناضل “أبو ناهض” الذي “كان أحد أبرز القيادات الوطنية في الساحة الأحوازية واستشهد دفاعاً عن الوطن وعزة الشعب الأحوازي”، مؤكدة أن “يد الغدر التي اغتالت الرفيق المناضل الشهيد أحمد مولى لن تلوذ بفعلتها ولن تهنأ بجرمها”.

في هذه الاثناء أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية الأحوازية “محمود الأحوازي” أن السلطات الأمنية الهولندية تمكنت من اعتقال شخص مشتبه بتورطه في اغتيال احمد مولى.