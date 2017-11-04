شاهد.. برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح ولاية الفقيه

قال الدكتور الباحث والبرلماني العراقي السابق، عمر عبد الستار، إن السعودية لديها فرصة لوقف الإرهاب الإيراني، وعزل شيعة العراق وشيعة باقي المنطقة عن إيران.

وأكد أنه عند عزل شيعة المنطقة عن إيران سينتهي حزب الله الإرهابي وحشد إيران بالمنطقة، وتنتهي عصائبها وميليشياتها.

وأضاف أن السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير، مشيرا إلى أن إيران بعد 38 عاما انكشفت على حقيقتها، وأنها تتاجر بفلسطين والشيعة والدين ومحاربة الإرهاب.

وتابع بحسب ما نقلته “العربية”، أن “ما تقوم به السعودية الآن هو الحفاظ على أمنها وأمن الخليج والمنطقة”.