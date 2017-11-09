 تكريم 14 أمريكيًا أعادوا قطعا أثرية إلى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 صفر 1439 هجريا, الموافق 9 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تكريم 14 أمريكيًا أعادوا قطعا أثرية إلى المملكة

تكريم 14 أمريكيًا أعادوا قطعا أثرية إلى المملكة
المناطق - الرياض

كرمت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة 14 أمريكيا من الموظفين السابقين في المملكة، الذين أعادوا قطعا أثرية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وجرى حفل التكريم في مقر السفارة في العاصمة واشنطن وذلك بالتزامن مع “ملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول” في المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بمدينة الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.

وسلم نائب السفير سامي السدحان شهادات التكريم للموظفين الأمريكيين الذين سبق لهم العمل في المنطقة الشرقية من المملكة خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

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